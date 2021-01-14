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Украинцев предупредили об изменении порядка въезда в Словакию с 15 января

Четверг, 14 января 2021, 17:03

С 15 января на границе Украины и Словакии закрывается один пункт пропуска, но открывается другой.

Об этом в четверг сообщила Госпогранслужба Украины, пишет "Европейская правда".

С 15 января в 8:00 по киевскому времени прекращается пропуск пешеходов в пункте пропуска "Вишне Немецкое" (с украинской стороны пункт пропуска "Ужгород"). В то же время, восстанавливается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля" ("Малый Березный").

Пункт пропуска "Вельке Слеменце" ("Малые Селменцы") остается временно закрытым.

Словацкие пограничники напоминают, что сейчас в Словакию могут въезжать только те граждане третьих стран, которым предоставлено право на проживание на территории Словацкой Республики или которые имеют национальную визу, выданную посольствами Словацкой Республики за рубежом.

Въезд на территорию государства также разрешен для граждан третьих стран, которые являются близкими родственниками лица, имеющего право на постоянное или временное место жительства в Словацкой Республике, или гражданина Словацкой Республики. После въезда на территорию Словацкой Республики все граждане обязаны соблюдать определенные законодательством карантинные меры.

Разрешается въезд граждан третьих стран с целью транзита в одну из стран-членов ЕС, где они имеют постоянное или временное место жительства. Транзит через территорию Словацкой Республики должен происходить без остановки, за исключением остановки для необходимой заправки топлива и не позднее, чем в течение восьми часов.

Темы: СловакияПограничная служба


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