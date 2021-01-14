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Леді Гага заспіває гімн на інавгурації Байдена, також там виступить Джей Ло

Четвер, 14 січня 2021, 16:22
Леді Гага заспіває гімн на інавгурації Байдена, також там виступить Джей Ло

На церемонії інавгурації переможця останніх президентських виборів у США Джозефа Байдена виступатимуть світові зірки шоубізнесу Леді Гага і Дженніфер Лопез.

Джерело: Reuters

Деталі: Як повідомили в команді 46-го президента США Байдена, церемонія відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Гага виконає національний гімн Америки, а Лопез просто заспіває щось зі свого репертуару.

У команді Байдена пояснили вибір цих двох співачок тим, що Леді Гага зробила вклад у захист прав ЛГБТ-спільноти та вирішення проблем охорони здоров'я, а Лопес відзначилась тим, що звертає увагу людей на підвищений вплив коронавірусу на латиноамериканців.

На інавгурації також виступлять з промовами темношкірий пожежник зі штату Джорджія, колишній переможець конкурсу Кращий молодий поет, католицький священик та пастор з рідного міста Байдена.

Українська правда
Теми: БайденмузикаСШАпрезидент
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