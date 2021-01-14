Леди Гага споет гимн на инаугурации Байдена, также там выступит Джей Ло

На церемонии инаугурации победителя последних президентских выборов в США Джозефа Байдена будут выступать мировые звезды шоубизнеса Леди Гага и Дженнифер Лопес.

Источник: Reuters

Детали: Как сообщили в команде 46-го президента США Байдена, церемония состоится 20 января в Вашингтоне.

Гага исполнит национальный гимн Америки, а Лопез просто споет что-то из своего репертуара.

В команде Байдена объяснили выбор этих двух певиц тем, что Леди Гага сделала вклад в защиту прав ЛГБТ-сообщества и решение проблем здравоохранения, а Лопес отличилась тем, что обращает внимание общественности на повышенное воздействие коронавируса на латиноамериканцев.

На инаугурации также выступят с речами темнокожий пожарный из штата Джорджия, бывший победитель конкруса Лучший молодой поэт, католический священник и пастор из родного города Байдена.