Україна може вже цього року поновити "безвіз" для британців

Україна розглядає можливість вже у 2021 році, після завершення тимчасового "безвізу" для британців після Brexit, знову поновити його.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році, та перестав діяти з 1 лютого 2020 року - після виходу Британії з ЄС. Після цього Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року по 30 січня 2021 року.

У сесії запитань-відповідей "Запитай Кулебу" один з англомовних дописувачів запитав, чи дозволять британцям в’їзд до України без віз у 2021 році - адже менш ніж за місяць дія тимчасового безвізу завершиться.

"Ми розглядаємо таку можливість, враховуючи стратегічний характер відносин України з Британією та британську політику щодо України у питаннях мобільності", - відповів Дмитро Кулеба.

We are considering that, with due regard to the strategic nature of Ukraine-UK relationship and UK’s mobility policy towards Ukraine https://t.co/AnlR5ay7Qt