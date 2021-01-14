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Україна може вже цього року поновити "безвіз" для британців

Четвер, 14 січня 2021, 17:19
Україна може вже цього року поновити безвіз для британців

Україна розглядає можливість вже у 2021 році, після завершення тимчасового "безвізу" для британців після Brexit, знову поновити його.  

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році, та перестав діяти з 1 лютого 2020 року - після виходу Британії з ЄС. Після цього Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року по 30 січня 2021 року.

У сесії запитань-відповідей "Запитай Кулебу" один з англомовних дописувачів запитав, чи дозволять британцям в’їзд до України без віз у 2021 році - адже менш ніж за місяць дія тимчасового безвізу завершиться. 

"Ми розглядаємо таку можливість, враховуючи стратегічний характер відносин України з Британією та британську політику щодо України у питаннях мобільності", - відповів Дмитро Кулеба. 

Як повідомлялося раніше, у жовтні Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

Тоді ж повідомляли про заплановану британську делегацію до України для ознайомлення з процедурами на кордоні і порядком видачі документів.

Про те, чому Україна продовжила безвіз для громадян Британії на обмежений термін, читайте детальніше у статті "Безвіз після Brexit: чому Україна поновить безвізовий режим для Британії лише на рік".

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіябезвізУкраїнаМЗСКулеба Дмитро
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