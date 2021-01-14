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Украина может уже в этом году возобновить "безвиз" для британцев

Четверг, 14 января 2021, 18:19

Украина рассматривает возможность уже в 2021 году, после завершения временного "безвиза" для британцев после Brexit, снова возобновить его.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году, и перестал действовать с 1 февраля 2020 года - после выхода Британии из ЕС. После этого Украина ввела временный безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

В сессии вопросов-ответов "Спроси Кулебу" один из англоязычных пользователей поинтересовался, разршат ли британцам въезд в Украину без виз в 2021 году - так как менее чем через месяц действие временного безвиза закончится.

"Мы рассматриваем такую ​​возможность, учитывая стратегический характер отношений Украины с Британией и британскую политику в отношении Украины в вопросах мобильности", - ответил Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось ранее, в октябре Лондон и Киев договорились о сотрудничестве с целью упрощения визового режима для граждан Украины при поездках в Британию. Тогда же сообщалось о запланированной британской делегации в Украину для ознакомления с процедурами на границе и порядком выдачи документов.

О том, почему Украина только временно продлила безвизовый въезд для граждан Британии, читайте в статье "Безвиз после Brexit: почему Украина возобновит безвизовый режим для Британии только на год".

Темы: ВеликобританиябезвизУкраинаМИДКулеба Дмитрий


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