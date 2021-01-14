Украина может уже в этом году возобновить "безвиз" для британцев
Украина рассматривает возможность уже в 2021 году, после завершения временного "безвиза" для британцев после Brexit, снова возобновить его.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
Безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году, и перестал действовать с 1 февраля 2020 года - после выхода Британии из ЕС. После этого Украина ввела временный безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.
В сессии вопросов-ответов "Спроси Кулебу" один из англоязычных пользователей поинтересовался, разршат ли британцам въезд в Украину без виз в 2021 году - так как менее чем через месяц действие временного безвиза закончится.
"Мы рассматриваем такую возможность, учитывая стратегический характер отношений Украины с Британией и британскую политику в отношении Украины в вопросах мобильности", - ответил Дмитрий Кулеба.
We are considering that, with due regard to the strategic nature of Ukraine-UK relationship and UK’s mobility policy towards Ukraine https://t.co/AnlR5ay7Qt— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2021
Как сообщалось ранее, в октябре Лондон и Киев договорились о сотрудничестве с целью упрощения визового режима для граждан Украины при поездках в Британию. Тогда же сообщалось о запланированной британской делегации в Украину для ознакомления с процедурами на границе и порядком выдачи документов.
О том, почему Украина только временно продлила безвизовый въезд для граждан Британии, читайте в статье "Безвиз после Brexit: почему Украина возобновит безвизовый режим для Британии только на год".