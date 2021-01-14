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Українців попередили про зміну правил в'їзду до США

Четвер, 14 січня 2021, 18:33

У США з 26 січня починають діяти нові правила щодо карантинних обмежень для іноземних громадян, які подорожують до країни. 

Про це повідомила пресслужба посольства України в США, пише "Європейська правда".

Зокрема, правила передбачають обов'язкову наявність негативного тесту на COVID-19, зробленого впродовж трьох днів до запланованої подорожі.

Подорожуючий має надати авіакомпанії в паперовій або електронній формі підтвердження проведення лабораторних досліджень або одужання від COVID-19. 

Також подорожуючим рекомендується здавати повторно тест на COVID-19 в США на 3-5 день після прильоту та залишатись вдома протягом 7 днів.

Докладніше про нові правила можна дізнатися за посиланням. 

Теми: СШАкордонУкраїнаукраїнці


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