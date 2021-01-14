Украинцев предупредили об изменении правил въезда в США
Четверг, 14 января 2021, 17:33
В США с 26 января начинают действовать новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в страну.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США, пишет "Европейская правда".
В частности, правила предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия.
Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований или выздоровления от COVID-19.
Также путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.
Подробнее о новых правилах можно узнать по ссылке.