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Украинцев предупредили об изменении правил въезда в США

Четверг, 14 января 2021, 18:33

В США с 26 января начинают действовать новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в страну.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США, пишет "Европейская правда".

В частности, правила предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия.

Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований или выздоровления от COVID-19.

Также путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.

Подробнее о новых правилах можно узнать по ссылке.

Темы: СШАграницаУкраинаукраинцы


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