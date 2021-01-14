Twitter тимчасово обмежував сторінку вакцини "Спутник V"

Соцмережа Twitter тимчасово обмежила, а потім відновила повноцінну роботу офіційного аккаунту російської вакцини "Спутник V" через "підозрілу активність".

Джерело: Twitter

Дослівно: "Увага! Роботу цього профілю тимчасово обмежено

Ви бачите це попередження, тому що в цьому профілі виявлено підозрілу активність".

Деталі: Таке попередження з'являлося на екрані під час спроби зайти на сторінку. Але якщо натиснути "Так, переглянути профіль", вона все ж відкривалася.

Пізніше Twitter це обмеження зняв. А на сторінці "Спутник V" опублікували пояснення, що соцмережа обмежувала доступ до облікового запису, оскільки сталася підозріла спроба залогінитись на сторінці з американського штату Вірджинія.