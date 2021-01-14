Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Twitter тимчасово обмежував сторінку вакцини "Спутник V"

Четвер, 14 січня 2021, 18:56
Twitter тимчасово обмежував сторінку вакцини Спутник V

Соцмережа Twitter тимчасово обмежила, а потім відновила повноцінну роботу офіційного аккаунту російської вакцини "Спутник V" через "підозрілу активність".

Джерело: Twitter

Дослівно: "Увага! Роботу цього профілю тимчасово обмежено

Ви бачите це попередження, тому що в цьому профілі виявлено підозрілу активність".

 

Деталі: Таке попередження з'являлося на екрані під час спроби зайти на сторінку. Але якщо натиснути "Так, переглянути профіль", вона все ж відкривалася.

Пізніше Twitter це обмеження зняв. А на сторінці "Спутник V" опублікували пояснення, що соцмережа обмежувала доступ до облікового запису, оскільки сталася підозріла спроба залогінитись на сторінці з американського штату Вірджинія.

 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяРосіясоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
Усі новини...
Реклама: