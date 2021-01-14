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Twitter временно ограничивал страницу вакцины "Спутник V"

Четверг, 14 января 2021, 18:56
Twitter временно ограничивал страницу вакцины Спутник V

Соцсеть Twitter временно ограничила, а затем возобновила полноценную работу официального аккаунта российской вакцины "Спутник V" из-за "подозрительной активности".

Источник: Twitter

Дословно: "Внимание! Работа этого профиля временно ограничена

Вы видите это предупреждение, так как в этом профиле обнаружена подозрительная активность".

 

Детали: Такое предупреждение появлялось на экране при попытке зайти на страницу. Но если нажать "Да, посмотреть профиль", она все же открывалась.

Позже Twitter это ограничение снял. А на странице "Спутник V" опубликовали объяснение, что соцсеть ограничивала доступ к учетной записи, поскольку произошла подозрительная попытка залогиниться на странице из американского штата Вирджиния.

 

Украинская правда

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Темы: вакцинацияРосcиясоцсети
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