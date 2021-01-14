Соцсеть Twitter временно ограничила, а затем возобновила полноценную работу официального аккаунта российской вакцины "Спутник V" из-за "подозрительной активности".

Источник: Twitter

Дословно: "Внимание! Работа этого профиля временно ограничена

Вы видите это предупреждение, так как в этом профиле обнаружена подозрительная активность".

Детали: Такое предупреждение появлялось на экране при попытке зайти на страницу. Но если нажать "Да, посмотреть профиль", она все же открывалась.

Позже Twitter это ограничение снял. А на странице "Спутник V" опубликовали объяснение, что соцсеть ограничивала доступ к учетной записи, поскольку произошла подозрительная попытка залогиниться на странице из американского штата Вирджиния.