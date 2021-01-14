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Twitter ограничил страницу российской вакцины "Спутник V"

Четверг, 14 января 2021, 19:56

Соцсеть Twitter ограничила работу официального аккаунта российской вакцины "Спутник V" из-за "подозрительной активности".

Источник: Twitter

Дословно: "Внимание! Работа этого профиля временно ограничена

Вы видите это предупреждение, так как в этом профиле обнаружена подозрительная активность".

 

Детали: Такое предупреждение появляется на экране при попытке зайти на страницу. Но если нажать "Да, посмотреть профиль", она все же открывается.

Какая именно подозрительная активность обнаружена – пока неизвестно.

Украинская правда
Темы: вакцинацияРосcиясоцсети


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