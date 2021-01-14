Twitter ограничил страницу российской вакцины "Спутник V"
Четверг, 14 января 2021, 19:56
Соцсеть Twitter ограничила работу официального аккаунта российской вакцины "Спутник V" из-за "подозрительной активности".
Источник: Twitter
Дословно: "Внимание! Работа этого профиля временно ограничена
Вы видите это предупреждение, так как в этом профиле обнаружена подозрительная активность".
Детали: Такое предупреждение появляется на экране при попытке зайти на страницу. Но если нажать "Да, посмотреть профиль", она все же открывается.
Какая именно подозрительная активность обнаружена – пока неизвестно.
Украинская правда