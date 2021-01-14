Британія вводить заборону на в’їзд з Південної Америки і Португалії через "бразильський" штам
Британія з п’ятниці вводить заборону на в'їзд з Південної Америки, Португалії та Кабо-Верде через новий штам коронавірусу, виявлений у Бразилії.
Про це оголосив міністр транспорту Грант Шаппс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Заборона почне діяти з 04:00 п’ятниці за Гринвічем.
Рішення було оголошено за підсумками зустрічі міністрів в четвер.
Заборона поширюється на людей, які подорожували з або через Аргентину, Бразилію, Болівію, Кабо-Верде, Чилі, Колумбію, Еквадор, Французьку Гвіану, Гайану, Панаму, Парагвай, Перу, Сурінам, Уругвай і Венесуелу впродовж останніх 10 днів.
Шаппс сказав, що Португалія була включена у список з огляду на її тісні туристичні зв'язки з Бразилією, але буде зроблено виняток для перевізників, аби дозволити транспортування основних товарів.
Як повідомлялось, раніше новий більш заразний штам коронавірусу виявили у самій Британії.