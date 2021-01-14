Британія вводить заборону на в’їзд з Південної Америки і Португалії через "бразильський" штам

Британія з п’ятниці вводить заборону на в'їзд з Південної Америки, Португалії та Кабо-Верде через новий штам коронавірусу, виявлений у Бразилії.

Про це оголосив міністр транспорту Грант Шаппс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Заборона почне діяти з 04:00 п’ятниці за Гринвічем.

За його словами, британські та ірландські громадяни, а також іноземні громадяни з правом на проживання, як і раніше зможуть в’їхати, але повинні будуть ізолюватися на 10 днів.

Рішення було оголошено за підсумками зустрічі міністрів в четвер.

Заборона поширюється на людей, які подорожували з або через Аргентину, Бразилію, Болівію, Кабо-Верде, Чилі, Колумбію, Еквадор, Французьку Гвіану, Гайану, Панаму, Парагвай, Перу, Сурінам, Уругвай і Венесуелу впродовж останніх 10 днів.

Шаппс сказав, що Португалія була включена у список з огляду на її тісні туристичні зв'язки з Бразилією, але буде зроблено виняток для перевізників, аби дозволити транспортування основних товарів.

Як повідомлялось, раніше новий більш заразний штам коронавірусу виявили у самій Британії.