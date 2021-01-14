Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Британія вводить заборону на в’їзд з Південної Америки і Португалії через "бразильський" штам

Четвер, 14 січня 2021, 22:10

Британія з п’ятниці вводить заборону на в'їзд з Південної Америки, Португалії та Кабо-Верде через новий штам коронавірусу, виявлений у Бразилії. 

Про це оголосив міністр транспорту Грант Шаппс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Заборона почне діяти з 04:00 п’ятниці за Гринвічем.

За його словами, британські та ірландські громадяни, а також іноземні громадяни з правом на проживання, як і раніше зможуть в’їхати, але повинні будуть ізолюватися на 10 днів.

Рішення було оголошено за підсумками зустрічі міністрів в четвер.

Заборона поширюється на людей, які подорожували з або через Аргентину, Бразилію, Болівію, Кабо-Верде, Чилі, Колумбію, Еквадор, Французьку Гвіану, Гайану, Панаму, Парагвай, Перу, Сурінам, Уругвай і Венесуелу впродовж останніх 10 днів.

Шаппс сказав, що Португалія була включена у список з огляду на її тісні туристичні зв'язки з Бразилією, але буде зроблено виняток для перевізників, аби дозволити транспортування основних товарів.

Як повідомлялось, раніше новий більш заразний штам коронавірусу виявили у самій Британії.

Теми: БританіякоронавірусБразиліякордон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США ввели санкції проти китайської Xiaomi

Верховний суд відмовився поновити Семочка на посаді – розвідка

Уряд провів зустріч з МВФ щодо цін на газ – Шмигаль

Заяви Путіна сприяли ухваленню ЄСПЛ рішення щодо скарги України на окупацію Криму

фото, видеоНа кордоні з Росією затримали фігуранта "газової справи" Онищенка

мапаВ Україну нарешті прийдуть справжні морози

Усі новини...
Британія
Британія зареєструвала рекордні понад 1500 смертей від коронавірусу за добу
"Британський" штам коронавірусу виявили в Угорщині
У Словаччині підтвердили перші випадки нового штаму коронавірусу
Останні новини
22:38
США ввели санкції проти китайської Xiaomi
22:20
Через снігопад у Києві вже 160 ДТП
22:10
Британія вводить заборону на в’їзд з Південної Америки і Португалії через "бразильський" штам
21:54
Відмова демонтувати Леніна: на Одещині поновили резонансну справу
21:36
Новини 14 січня: рішення ЄСПЛ щодо Криму, вечірка голови ВАКС, Вовка і Тупицького
20:50
На Донбасі поранили українського бійця
20:45
За грудень уряд профінансував близько 16% річних видатків - КШЕ
20:43
Меркель розглядає "мегалокдаун" із зупинкою транспорту по всій Німеччині - Bild
20:39
Офіційний курс: гривня ослабла до долара
20:30
Верховний суд відмовився поновити Семочка на посаді – розвідка
Усі новини...