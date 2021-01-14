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Британия вводит запрет на въезд из Южной Америки и Португалии из-за "бразильского" штамма

Четверг, 14 января 2021, 22:10

Великобритания с пятницы вводит запрет на въезд из Южной Америки, Португалии и Кабо-Верде из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Бразилии.

Об этом объявил министр транспорта Грант Шаппс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Запрет начнет действовать с 4:00 пятницы по Гринвичу.

По его словам, британские и ирландские граждане, а также иностранные граждане с правом на жительство по-прежнему смогут въехать, но должны будут изолироваться на 10 дней.

Решение было объявлено по итогам встречи министров в четверг.

Запрет распространяется на людей, которые путешествовали с или через Аргентину, Бразилию, Боливию, Кабо-Верде, Чили, Колумбию, Эквадор, Французскую Гвиану, Гайану, Панаму, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай и Венесуэлу в течение последних 10 дней.

Шаппс сказал, что Португалия была включена в список учитывая ее тесные туристические связи с Бразилией, но будет сделано исключение для перевозчиков, чтобы разрешить транспортировку основных товаров.

Как сообщалось, ранее новый более заразеный штамм коронавируса обнаружили в самой Великобритании.

Темы: БританиякоронавирусБразилияграница


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