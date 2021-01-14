Через снігопад у Києві вже 160 ДТП

Через сильний сніг станом на 19:00 годину четверга у столиці зареєстровано 159 повідомлень про ДТП.

Джерело: патрульна поліція у Telegram

Деталі: За даними правоохоронців, патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.

Водночас на дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами.

Патрульні закликають водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування.