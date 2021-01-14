Из-за снегопада в Киеве уже 160 ДТП
Четверг, 14 января 2021, 22:20
Из-за сильного снега по состоянию на 19:00 четверга в столице зарегистрировано 159 сообщений о ДТП.
Источник: патрульная полиция в Telegram
Детали: По данным правоохранителей, патрульные в усиленном режиме оформляют ДТП и оперативно восстанавливают движение.
В то же время на дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке, осуществляющих обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.
Патрульные призывают водителей во время ухудшения погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения.
Украинская правда