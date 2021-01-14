Из-за снегопада в Киеве уже 160 ДТП

Из-за сильного снега по состоянию на 19:00 четверга в столице зарегистрировано 159 сообщений о ДТП.

Источник: патрульная полиция в Telegram

Детали: По данным правоохранителей, патрульные в усиленном режиме оформляют ДТП и оперативно восстанавливают движение.

В то же время на дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке, осуществляющих обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.

Патрульные призывают водителей во время ухудшения погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения.