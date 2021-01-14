США ввели санкции против китайской Xiaomi
Четверг, 14 января 2021, 22:38
Соединенные Штаты ввели экономические санкции в отношении 9 китайских компаний, среди которых и всемирно известный производитель смартфонов Xiaomi.
Источник: Reuters со ссылкой на соответствующий документ администрации Трампа
Детали: Компании добавлены в так называемый "черный список" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.
Также под санкции попал известный авиастроитель компания Comac.
Компании подпадают под действие нового запрета на инвестирование в США, который заставит американских инвесторов до 11 ноября 2021 года избавиться от своих паев в фирмах, внесенных в черный список.
Украинская правда