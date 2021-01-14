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США ввели санкции против китайской Xiaomi

Четверг, 14 января 2021, 21:38
США ввели санкции против китайской Xiaomi

Соединенные Штаты ввели экономические санкции в отношении 9 китайских компаний, среди которых и всемирно известный производитель смартфонов Xiaomi.

Источник: Reuters со ссылкой на соответствующий документ администрации Трампа

Детали: Компании добавлены в так называемый "черный список" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.

Также под санкции попал известный авиастроитель компания Comac.

Компании подпадают под действие нового запрета на инвестирование в США, который заставит американских инвесторов до 11 ноября 2021 года избавиться от своих долей в фирмах, внесенных в черный список.

Украинская правда

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Темы: СШАКитайсанкциитехнологиимобильная связь
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