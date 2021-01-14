Держрегулювання цін в Росії вилилося в дефіцит продуктів

Замороження державою цін на цукор і соняшникову олію призвело до того, що невеликі та середні торгові мережі зіткнулися з проблемами - недолік поставок і, як наслідок, дефіцит товару.

Джерело: "Коммерсант"

Деталі: У середині грудня 2020 року Мінсільгосп, Мінпромторг, низка виробників і мереж підписали угоди, за якими гранична відпускна ціна соняшникової олії встановлена ​​в 95 руб. за 1 л, роздрібна - в 110 руб. за 1 л. Вартість цукру зафіксована на рівнях 36 руб. і 46 руб. за 1 кг відповідно. Домовленості мають діяти до кінця першого кварталу.

У результаті, за інформацією видання, виробники відмовляються продавати продукцію на тих умовах, що обговорені, або ігнорують запити покупців.

Глава координаційної ради Союзу незалежних мереж Росії Дмитро Шадрін підтвердив існування проблеми. Він пояснив, що невеликі та середні мережі, а також немережеві магазини зазвичай купували масло і цукор у дистриб'юторів, на яких угоди про ціни не поширюються.

"Магазини спробували переорієнтуватися на закупівлі у заводів. Але ті в першу чергу готові обслуговувати великі мережі, а з новими контрагентами хочуть працювати тільки після укладення договору поставки", - прокоментував він.

Наприклад, група "РосАгро" готова продати мережі за встановленою ціною тільки 30 тонн цукру у квартал, що в п'ять разів менше потреб, а решта - по 43,5 руб. за 1 кг в упаковці з доставкою. Компанії, що займаються фасуванням оптових партій, встановили ціни вище 45 руб. за 1 кг, оскільки не підпадають під угоди.