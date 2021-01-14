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Госрегулирование цен в России вылилось в дефицит продуктов

Четверг, 14 января 2021, 22:35
Госрегулирование цен в России вылилось в дефицит продуктов
Фото: AFP

Заморозка государством цен на сахар и подсолнечное масло привела к тому, что небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами – недостаток поставок и, как следствие, дефицит товара.

Источник: "Коммерсантъ"

Детали: В середине декабря 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашения, по которым предельная отпускная цена подсолнечного масла установлена в 95 руб. за 1 л, розничная — в 110 руб. за 1 л. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Договоренности должны действовать до конца первого квартала.

В результате, по информации издания, производители отказываются продавать продукцию на тех условиях, что обговорены, или игнорируют запросы покупателей.

Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил существование проблемы. Он пояснил, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются.

"Магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов. Но те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки", - прокомментировал он.

Например, группа "Русагро" готова продать сети по установленной цене только 30 тонн сахара в квартал, что в пять раз меньше потребностей, а остальное — по 43,5 руб. за 1 кг в упаковке с доставкой. Компании, занимающиеся фасовкой оптовых партий установили цены выше 45 руб. за 1 кг, так как не подпадают под соглашения.

Темы: Росcияценыторговля
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