Масова вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що масова вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться вже в лютому.

Джерело: етер телеканалу "Україна 24", передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми зробили серйозні кроки з країнами, які є виробниками цих вакцин. Я думаю, що в лютому, який настане вже через два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні. І все, що ви говорите про паспорти, про всі інші документи, які будуть отримувати громадяни Європейського союзу, їх будуть отримувати так само і громадяни України".