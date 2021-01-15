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Масова вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому – Степанов

П'ятниця, 15 січня 2021, 02:17
Масова вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що масова вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться вже в лютому.

Джерело: етер телеканалу "Україна 24", передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми зробили серйозні кроки з країнами, які є виробниками цих вакцин. Я думаю, що в лютому, який настане вже через два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні. І все, що ви говорите про паспорти, про всі інші документи, які будуть отримувати громадяни Європейського союзу, їх будуть отримувати так само і громадяни України".

Що передувало: Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19

Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 мільйонів українців

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусвакцинація
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