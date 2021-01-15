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Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в феврале – Степанов

Пятница, 15 января 2021, 02:17
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в феврале – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Украине начнется уже в феврале.

Источник: єфир телеканала "Украина 24", передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы сделали серьезные шаги со странами, которые являются производителями этих вакцин. Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, будут получать так же и граждане Украины".

Что предшествовало: Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, поэтому вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвакцинация
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