Кім Чен Ин показав нові балістичні ракети
П'ятниця, 15 січня 2021, 06:10
На військовому параді з нагоди завершення з'їзду "Трудової партії" КНДР та за участі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина вперше показали нові балістичні ракети, які виготовили в країні.
Джерело: Reuters. BBC з посиланням на державне північнокорейське агентство KCNA
Деталі: На параді на площі Кім Ір Сена у Пхеньяні була представлена військова техніка, зокрема танки і ракетні установки. Аналітики, вивчивши фотографії, помітили нові варіанти балістичних ракет малої дальності і БРПБ.
Дослівно агентство KCNA:"Наймогутніша зброя в світі, балістичні ракети з підводних човнів, виїжджали на площу одна за одною, переконливо демонструючи міць революційних збройних сил".