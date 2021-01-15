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Кім Чен Ин показав нові балістичні ракети

П'ятниця, 15 січня 2021, 05:10
Кім Чен Ин показав нові балістичні ракети

На військовому параді з нагоди завершення з'їзду "Трудової партії" КНДР та за участі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина вперше показали нові балістичні ракети, які виготовили в країні.

Джерело: Reuters. BBC з посиланням на державне північнокорейське агентство KCNA

Деталі: На параді на площі Кім Ір Сена у Пхеньяні була представлена військова техніка, зокрема танки і ракетні установки. На фото держагентства також потрапили нові варіанти балістичних ракет малої дальності.

Дослівно агентство KCNA: "Наймогутніша зброя в світі, балістичні ракети з підводних човнів, виїжджали на площу одна за одною, переконливо демонструючи міць революційних збройних сил".

 
Всі фото - KCNA
а

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Теми: КНДР
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