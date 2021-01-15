Ким Чен Ын показал новые баллистические ракеты

На военном параде по случаю завершения съезда "Трудовой партии" КНДР и при участии северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые показали новые баллистические ракеты, которые изготовили в стране.

Источник: Reuters. BBC со ссылкой на государственное северокорейское агентство KCNA

Детали: На параде на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне была представлена ​​военная техника, в частности танки и ракетные установки. Аналитики, изучив фотографии, заметили новые варианты баллистических ракет малой дальности и БРПБ.

Дословно агентство KCNA: "Самое мощное оружие в мире, баллистические ракеты подводных лодок, выезжали на площадь одна за другой, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил".