Рятувальники попередили українців про екстремальні морози

Держслужба з НС попереджує, що 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу.

Джерело: ДСНС із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Повідомляється, що 17-18 січня холодна погода утримається.

По Києву 15-16 січня також дуже холодно: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу; 17-18 січня морози продовжаться.

По Київській області 15-16 січня також очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

Крім того, попередили рятувальники, 15 сiчня, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, на високогiр’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).