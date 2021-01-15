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Спасатели предупредили украинцев об экстремальных морозах

Пятница, 15 января 2021, 08:33

Госслужба по ЧС предупреждает, что 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем ​​до 10-16° мороза.

Источник: ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Сообщается, что 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киеву 15-16 января также очень холодно: ночью до 13-18° мороза, днем ​​до 11-15° мороза; 17-18 января морозы продолжатся.

По Киевской области 15-16 января также ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, местами до 21° мороза, днем ​​до 11-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧСУкраина


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