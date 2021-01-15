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У США провели більше 100 арештів у зв’язку зі штурмом Капітолію

П'ятниця, 15 січня 2021, 07:44

Директор ФБР Крістофер Врей заявив у четвер, що було здійснено понад 100 арештів у зв'язку зі штурмом Капітолію США 6 січня натовпом прихильників Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Врей також заявив, що правоохоронні органи знають і контролюють "велику кількість проблем, що стосуються онлайн-розмов" перед інавгурацією обраного президента Джо Байдена наступного тижня, але додав, що їм доводиться відслідковувати людей, які умисно можуть вдатися до насильства.

"Ми розглядаємо людей, які, можливо, мають намір повторити той вид насильства, який ми спостерігали минулого тижня", - сказав він.

Міністерство юстиції також повідомило у четвер у вечір, що ФБР отримало понад 140 000 підказок, що ідентифікують заворушників, і відкрило близько 200 предметних справ. Департамент також запустив інтернет-портал для громадськості, щоб відстежувати осіб, яких звинувачують у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з нападом на Капітолій.

Як повідомлялося, репетицію інавгурації обраного президента США Джо Байдена, заплановану на неділю, відклали через проблеми безпеки.

Теми: СШАарештТрамп
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