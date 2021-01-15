Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США провели более 100 арестов в связи со штурмом Капитолия

Пятница, 15 января 2021, 07:44

Директор ФБР Кристофер Врэй заявил в четверг, что было совершено более 100 арестов в связи со штурмом Капитолия США 6 января толпой сторонников Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Врэй также заявил, что правоохранительные органы знают и контролируют "большое количество проблем, касающихся онлайн-разговоров" перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена на следующей неделе, но добавил, что им приходится отслеживать людей, которые умышленно могут прибегнуть к насилию.

"Мы рассматриваем людей, которые, возможно, намерены повторить тот вид насилия, который мы наблюдали на прошлой неделе", - сказал он.

Министерство юстиции также сообщил в четверг в вечер, что ФБР получило более 140 000 подсказок, которые идентифицируют зачинщиков, и открыло около 200 предметных дел. Департамент также запустил интернет-портал для общественности, чтобы отслеживать лиц, обвиняемых в уголовных правонарушениях, связанных с нападением на Капитолий.

Как сообщалось, репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена, запланированная на воскресенье, отложили из-за проблем безопасности.

Темы: СШАарестТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
США
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
За помощь России США ввели санкции против компаний из Кыргызстана 
США выделили Украине 190 Bradley, из них уничтожено около 10 – WP
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: