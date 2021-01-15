В США провели более 100 арестов в связи со штурмом Капитолия

Директор ФБР Кристофер Врэй заявил в четверг, что было совершено более 100 арестов в связи со штурмом Капитолия США 6 января толпой сторонников Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Врэй также заявил, что правоохранительные органы знают и контролируют "большое количество проблем, касающихся онлайн-разговоров" перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена на следующей неделе, но добавил, что им приходится отслеживать людей, которые умышленно могут прибегнуть к насилию.

"Мы рассматриваем людей, которые, возможно, намерены повторить тот вид насилия, который мы наблюдали на прошлой неделе", - сказал он.

Министерство юстиции также сообщил в четверг в вечер, что ФБР получило более 140 000 подсказок, которые идентифицируют зачинщиков, и открыло около 200 предметных дел. Департамент также запустил интернет-портал для общественности, чтобы отслеживать лиц, обвиняемых в уголовных правонарушениях, связанных с нападением на Капитолий.

Как сообщалось, репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена, запланированная на воскресенье, отложили из-за проблем безопасности.