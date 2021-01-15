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Збільшення російських військ у Криму стурбувало НАТО

П'ятниця, 15 січня 2021, 07:49
Збільшення російських військ у Криму стурбувало НАТО

НАТО відстежує військову присутність Росії в регіоні Чорного моря й окупованому Криму і стурбований її розширенням.

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на заяву генсекретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберґа

Пряма мова: "Що стосується питання про збільшення російської присутності в Лівії і в Африці в цілому, звичайно, це те, за чим ми стежимо – і дуже уважно відстежуємо в НАТО, це частина моделі збільшення російської присутності не тільки в Лівії, а й в інших частинах Африки, і на Близькому Сході, в Сирії і в Чорноморському регіоні в Криму, а також у Балтійському регіоні і на Крайній Півночі".

Деталі: Столтенберґ уточнив, що альянс, зокрема, спостерігає зростання військового будівництва з боку Росії від Крайньої Півночі до Балтійського регіону, Чорного моря, Близького Сходу і Північної Африки.

"І це викликає велику стурбованість", – наголосив генсекретар.

Раніше Столтенберґ повідомив, що НАТО продовжить нарощувати свою військову присутність у Чорноморському регіоні у відповідь на посилення російського військового угруповання в Криму.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяарміяНАТО
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