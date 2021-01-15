Наращивание российских войск в Крыму обеспокоило НАТО

НАТО отслеживает военное присутствие России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга

Прямая речь: "Что касается вопроса об увеличении российского присутствия в Ливии и в Африке в целом, конечно, это то, за чем мы следим - и очень внимательно отслеживаем в НАТО, это часть модели увеличения российского присутствия не только в Ливии, но и в других частях Африки, и на Ближнем Востоке, в Сирии и в Черноморском регионе в Крыму, а также в Балтийском регионе и на Крайнем Севере".

Детали: Столтенберг уточнил, что альянс, в частности, наблюдает рост "военного строительства" со стороны России от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки.

"И это вызывает большую обеспокоенность", - отметил генсек.

Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря.