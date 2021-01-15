Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Через сильний мороз у Києві скасували ярмарки

П'ятниця, 15 січня 2021, 09:32

Через зниження температури повітря у столиці з 15 січня і до покращення погодних умов скасовано проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарок.

Джерело: сайт КМДА

Деталі: В адміністрації попередили, що в столицю прийшло значне похолодання. За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі температура може опуститися до 17° морозу, вдень – до 15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

Окрім того, 15 січня протягом дня знову очікується сніг.

На період похолодання у Києві почали функціонувати 33 пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Тут можна посидіти в теплі, випити гарячого чаю і зігрітися.

У зв’язку із значним зниженням температури у посилений режим переведена робота 35 аварійних бригад КП "Київтеплоенерго".

Для забезпечення потреби Києва у тепловій та електричній енергії на столичних теплоелектроцентралях № 5 і № 6 працюють усі 6 енергоблоків.

Українська правда
Теми: Київпогодаторгівля


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаКоронавірус в Україні: більше 8 тисяч нових хворих за день, 166 людей померли

США ввели санкції проти китайської Xiaomi

Новини 14 січня: рішення ЄСПЛ щодо Криму, вечірка голови ВАКС, Вовка і Тупицького

Верховний суд відмовився поновити Семочка на посаді – розвідка

Уряд провів зустріч з МВФ щодо цін на газ – Шмигаль

Заяви Путіна сприяли ухваленню ЄСПЛ рішення щодо скарги України на окупацію Криму

Усі новини...
Київ
Через снігопад у Києві вже 160 ДТП
Працівниця банку 10 років обкрадала клієнта, а потім зникла з награбованим
У Києві майже 800 нових хворих на COVID і 13 смертей
Останні новини
09:33
У Венедіктової з другої спроби відкрили справу проти кнопкодава Іванчука
09:32
Через сильний мороз у Києві скасували ярмарки
09:07
Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити в червні
08:57
Репетицію інавгурації Байдена відклали через проблеми з безпекою – ЗМІ
08:49
Збільшення російських військ у Криму стурбувало НАТО
08:44
У США провели більше 100 арештів у зв’язку зі штурмом Капітолію
08:33
Рятувальники попередили українців про екстремальні морози
08:13
інфографікаКоронавірус в Україні: більше 8 тисяч нових хворих за день, 166 людей померли
08:00
Головні новини четверга і ночі: рішення ЄСПЛ щодо Криму, вечірка голови ВАКС, Вовка і Тупицького
07:28
ООС: 6 обстрілів за добу, український захисник отримав осколкове поранення
Усі новини...