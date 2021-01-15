Через сильний мороз у Києві скасували ярмарки

Через зниження температури повітря у столиці з 15 січня і до покращення погодних умов скасовано проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарок.

Джерело: сайт КМДА

Деталі: В адміністрації попередили, що в столицю прийшло значне похолодання. За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі температура може опуститися до 17° морозу, вдень – до 15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

Окрім того, 15 січня протягом дня знову очікується сніг.

На період похолодання у Києві почали функціонувати 33 пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Тут можна посидіти в теплі, випити гарячого чаю і зігрітися.

У зв’язку із значним зниженням температури у посилений режим переведена робота 35 аварійних бригад КП "Київтеплоенерго".

Для забезпечення потреби Києва у тепловій та електричній енергії на столичних теплоелектроцентралях № 5 і № 6 працюють усі 6 енергоблоків.