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Из-за сильного мороза в Киеве отменили ярмарки

Пятница, 15 января 2021, 09:32

Из-за снижения температуры воздуха в столице с 15 января и до улучшения погодных условий отменено проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок.

Источник: сайт КГГА

Детали: В администрации предупредили, что в столицу пришло значительное похолодание. По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью температура может опуститься до 17° мороза, днем ​​– до 15° мороза. Так же холодная погода сохранится 17-18 января.

Кроме того, 15 января в течение дня снова ожидается снег.

На период похолодания в Киеве начали работать 33 пункта обогрева, куда может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. Здесь можно посидеть в тепле, выпить горячего чая и согреться.

В связи со значительным снижением температуры в усиленный режим переведена работа 35 аварийных бригад КП "Киевтеплоэнерго".

Для обеспечения потребности Киева в тепловой и электрической энергии на столичных теплоэлектроцентралях №5 и №6 работают все 6 энергоблоков.

Украинская правда
Темы: Киевпогодаторговля


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