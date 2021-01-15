Из-за сильного мороза в Киеве отменили ярмарки
Из-за снижения температуры воздуха в столице с 15 января и до улучшения погодных условий отменено проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок.
Источник: сайт КГГА
Детали: В администрации предупредили, что в столицу пришло значительное похолодание. По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью температура может опуститься до 17° мороза, днем – до 15° мороза. Так же холодная погода сохранится 17-18 января.
Кроме того, 15 января в течение дня снова ожидается снег.
На период похолодания в Киеве начали работать 33 пункта обогрева, куда может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. Здесь можно посидеть в тепле, выпить горячего чая и согреться.
В связи со значительным снижением температуры в усиленный режим переведена работа 35 аварийных бригад КП "Киевтеплоэнерго".
Для обеспечения потребности Киева в тепловой и электрической энергии на столичных теплоэлектроцентралях №5 и №6 работают все 6 энергоблоков.