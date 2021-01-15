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У США розсекретять сотні документів про розслідування зв'язків штабу Трампа і Росії – ЗМІ

П'ятниця, 15 січня 2021, 08:45
У США розсекретять сотні документів про розслідування зв'язків штабу Трампа і Росії – ЗМІ

У Сполучених Штатах в п'ятницю буде розсекречений масив документів, пов'язаний з подіями, які передували розслідування "Russiagate", ймовірній змові між членами адміністрації Трампа і Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію поширив телеканал Fox News з посиланням на джерело в Сенаті.

Розсекречені документи будуть включати свідчення, розшифровки стенограм і інтерв'ю. Очікується, що в масив увійдуть сотні документів.

У жовтні минулого року тодішній генеральний прокурор Вільям Барр призначив прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема спеціальним радником для продовження розслідування походження розслідування щодо Росії. 

Розслідування зосереджено на поведінці агентів ФБР, які розслідували зв'язки Трампа з Росією.

Дарем вперше почав розслідування незабаром після того, як спеціальний радник Роберт Мюллер завершив своє річне розслідування того, чи вступала кампанія Трампа в змову з Росією з метою вплинути на президентські вибори 2016 року.

Трамп і його союзники давно називають розслідування щодо Росії "містифікацією", покликаною підірвати його президентство.

Минулого року комітет Сенату з розвідки опублікував звіт з п'яти частин, в якому детально описується втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

В останньому томі, опублікованому в серпні минулого року, комітет заявив, що деякі контакти кампанії Трампа з російськими агентами перед президентськими виборами 2016 року представляли собою "серйозну загрозу контррозвідці", але "не знайшли доказів" того, що Трамп або учасники його кампанії вступили в змову з Росією.

Комітет також виявив, що ФБР "невиправдано повірило" звинуваченнями, що містяться в сумнозвісному досьє Стіла, неперевіреному звіті, складеному колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом, в якому детально описані відносини Трампа з Росією.

Теми: СШАТрампРосія
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