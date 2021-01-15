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В США рассекретят сотни документов о расследовании связей штаба Трампа и России – СМИ

Пятница, 15 января 2021, 08:45
В США рассекретят сотни документов о расследовании связей штаба Трампа и России – СМИ

В Соединенных Штатах в пятницу будет рассекречен массив документов, связанных с событиями, которые предшествовали расследованию "Russiagate", вероятному сговору между членами администрации Трампа и Россией.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​информацию распространил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Сенате.

Рассекреченные документы будут включать показания, расшифровки стенограмм и интервью. Ожидается, что в массив войдут сотни документов.

В октябре прошлого года тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр назначил прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема специальным советником для продолжения расследования происхождения расследования в отношении России.

Расследование сосредоточено на поведении агентов ФБР, которые расследовали связи Трампа с Россией.

Дарем впервые начал расследование вскоре после того, как специальный советник Роберт Мюллер завершил свое годовое расследование того, вступала кампания Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на президентские выборы 2016 года.

Трамп и его союзники давно называют расследование в отношении России "мистификацией", призванной подорвать его президентство.

В прошлом году комитет Сената по разведке опубликовал отчет из пяти частей, в котором подробно описывается вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

В последнем томе, опубликованном в августе прошлого года, комитет заявил, что некоторые контакты кампании Трампа с российскими агентами перед президентскими выборами 2016 представляли собой "серьезную угрозу контрразведке", но "не нашли доказательств" того, что Трамп или участники его кампании вступили в сговор с Россией.

Комитет также обнаружил, что ФБР "неоправданно поверило" обвинениями, содержащиеся в пресловутом досье Стила, непроверенном отчете, составленном бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом, в котором подробно описаны отношения Трампа с Россией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампРосcия
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