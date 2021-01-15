У Москві затримали оператора Фонду боротьби з корупцією Павла Зеленського

Оператор Фонду боротьби з корупцією Павло Зеленський затриманий в Москві - його відвезли з будинку в столичне управління Слідчого комітету.

Джерело: "Медіазона" з посиланням на голову юридичного відділу ФБК В'ячеслава Гімаді

Деталі: Голова правозахисної організації "Агора" Павло Чиков повідомив, що Зеленського підозрюють в закликах до екстремізму. Причиною цього нібито став твіт про самогубство нижегородської журналістки Ірини Славіной у жовтні 2019 року.

"Ірина, вибачте нас, вибачте що дозволяємо це… Цими словами я прошу всіх нас встати, прокинутися, перестати твітити і електронно переживати. Давайте *** (бити – ред.) цю недовладу", - писав він 2 жовтня.