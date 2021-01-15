Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві затримали оператора Фонду боротьби з корупцією Павла Зеленського

П'ятниця, 15 січня 2021, 08:47
У Москві затримали оператора Фонду боротьби з корупцією Павла Зеленського

Оператор Фонду боротьби з корупцією Павло Зеленський затриманий в Москві - його відвезли з будинку в столичне управління Слідчого комітету.

Джерело: "Медіазона" з посиланням на голову юридичного відділу ФБК В'ячеслава Гімаді

Деталі: Голова правозахисної організації "Агора" Павло Чиков повідомив, що Зеленського підозрюють в закликах до екстремізму. Причиною цього нібито став твіт про самогубство нижегородської журналістки Ірини Славіной у жовтні 2019 року.

"Ірина, вибачте нас, вибачте що дозволяємо це… Цими словами я прошу всіх нас встати, прокинутися, перестати твітити і електронно переживати. Давайте *** (бити – ред.) цю недовладу", - писав він 2 жовтня.

Теми: РосіяЗеленськийарешткорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Росія
У РФ збираються запустити двосторонній рух Кримським мостом восени
Білорусь ратифікувала угоду з Росією про спільні центри підготовки військових
Росіяни зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів – Череватий
Останні новини
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
Усі новини...
Реклама: