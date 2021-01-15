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В Москве задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского

Пятница, 15 января 2021, 09:47

Оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский задержан в Москве — его увезли из дома в столичное управление Следственного комитета.

Источник: "Медиазона" со ссылкой на главу юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади

Детали: Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что Зеленского подозревают в призывах к экстремизму. Причиной этому якобы стал твит о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной в октябре 2019 года.

"Ирина, простите нас, простите что позволяем это… Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте *** (бить —ред) эту недовласть", — писал он 2 октября.

Темы: РосcияЗеленскийаресткоррупция


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