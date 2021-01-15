Рада почала телеграм-опитування, чи хочуть люди 300 нардепів замість 450
На офіційному телеграм-каналі Верховної Ради почали опитування щодо ідеї скорочення кількості народних депутатів у парламенті.
Джерело: Рада у Telegram
Деталі: Питання звучить так: "Чи підтримуєте скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300?"
Пропонуються такі відповіді: "Так", "Ні" та "Не визначився".
Протягом години в опитуванні взяли участь 430 людей.
Нагадаємо: комітет Верховної Ради з правової політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу ВРУ з 450 до 300 народних депутатів.
Восени 2020 року в опитуванні "5 питань від президента" Володимир Зеленський запитав українців, як вони ставляться до ідеї скорочення кількості нардепів до 300 осіб.
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