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Рада почала телеграм-опитування, чи хочуть люди 300 нардепів замість 450

П'ятниця, 15 січня 2021, 12:23

На офіційному телеграм-каналі Верховної Ради почали опитування щодо ідеї скорочення кількості народних депутатів у парламенті.

Джерело: Рада у Telegram

Деталі: Питання звучить так: "Чи підтримуєте скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300?"

Пропонуються такі відповіді: "Так", "Ні" та "Не визначився".

Протягом години в опитуванні взяли участь 430 людей.

Нагадаємо: комітет Верховної Ради з правової політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу ВРУ з 450 до 300 народних депутатів.

Восени 2020 року в опитуванні "5 питань від президента" Володимир Зеленський запитав українців, як вони ставляться до ідеї скорочення кількості нардепів до 300 осіб.

Читайте також: За кулісами "5 питань від президента". Розповідь "волонтера" про опитування Зеленського

Українська правда
Теми: Верховна Радасоцмережіопитування


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