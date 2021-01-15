Рада начала телеграм-опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450
На официальном телеграм-канале Верховной Рады начался опрос общественности касательно идеи сокращения количества народных депутатов в парламенте.
Источник: Рада в Telegram
Детали: Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов с 450 до 300?"
Предлагаются следующие ответы: "Да", "Нет" и "Не определился".
В течение полутора часов в опросе приняли участие 1500 человек. 78% поддержали инициативу, 20% - нет.
Напомним: Комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.
Осенью 2020 году в опросе "5 вопросов от президента" Владимир Зеленский спросил украинцев, как они относятся к идее сокращения количества нардепов до 300 человек.
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