Рада начала телеграм-опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450

На официальном телеграм-канале Верховной Рады начался опрос общественности касательно идеи сокращения количества народных депутатов в парламенте.

Источник: Рада в Telegram

Детали: Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов с 450 до 300?"

Предлагаются следующие ответы: "Да", "Нет" и "Не определился".

В течение часа в опросе приняли участие 430 человек.

Напомним: Комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.

Осенью 2020 году в опросе "5 вопросов от президента" Владимир Зеленский спросил украинцев, как они относятся к идее сокращения количества нардепов до 300 человек.

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