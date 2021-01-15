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Рада начала телеграм-опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450

Пятница, 15 января 2021, 12:23

На официальном телеграм-канале Верховной Рады начался опрос общественности касательно идеи сокращения количества народных депутатов в парламенте.

Источник: Рада в Telegram

Детали: Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов с 450 до 300?"

Предлагаются следующие ответы: "Да", "Нет" и "Не определился".

В течение часа в опросе приняли участие 430 человек.

Напомним: Комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.

Осенью 2020 году в опросе "5 вопросов от президента" Владимир Зеленский спросил украинцев, как они относятся к идее сокращения количества нардепов до 300 человек.

Читайте также: За кулисами "5 вопросов от президента". Рассказ "волонтера" об опросе Зеленского

Украинская правда
Темы: Верховная Радасоцсетиопрос


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