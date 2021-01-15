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В Одесі хтось "замінував" 185 дитячих садочків

П'ятниця, 15 січня 2021, 11:52
В Одесі хтось замінував 185 дитячих садочків

Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про загрозу вибуху в 185-ти дошкільних навчальних закладах міста.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Деталі: Повідомлення щодо 185-ти садочків, у яких нібито у п’ятницю має статися вибух, надійшло на електронну адресу поліції.

Достовірність інформації наразі перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки та кінологи.

Українська правда

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Теми: Одесаполіціядіти
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