В Одесі хтось "замінував" 185 дитячих садочків
П'ятниця, 15 січня 2021, 11:52
Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про загрозу вибуху в 185-ти дошкільних навчальних закладах міста.
Джерело: пресслужба поліції Одеської області
Деталі: Повідомлення щодо 185-ти садочків, у яких нібито у п’ятницю має статися вибух, надійшло на електронну адресу поліції.
Достовірність інформації наразі перевіряють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки та кінологи.
Українська правда