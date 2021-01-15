В Одессе кто-то "заминировал" 185 детских садов
Пятница, 15 января 2021, 12:52
Одесские правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в 185-ти дошкольных учебных заведениях города.
Источник: пресс-служба полиции Одесской области
Детали: Сообщение о 185-ти детских садиках, в которых якобы в пятницу должно произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции.
Достоверность сообщения сейчас проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.