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В Одессе кто-то "заминировал" 185 детских садов

Пятница, 15 января 2021, 12:52

Одесские правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в 185-ти дошкольных учебных заведениях города.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Детали: Сообщение о 185-ти детских садиках, в которых якобы в пятницу должно произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции.

Достоверность сообщения сейчас проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.

Темы: Одессаполициядети


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