В Одессе кто-то "заминировал" 185 детских садов

Одесские правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в 185-ти дошкольных учебных заведениях города.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Детали: Сообщение о 185-ти детских садиках, в которых якобы в пятницу должно произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции.

Достоверность сообщения сейчас проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.