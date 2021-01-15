У Києві 900 нових хворих на коронавірус за добу, 20 людей померли
П'ятниця, 15 січня 2021, 13:24
У столиці за минулу добу, 14 січня, зафіксовано 896 нових випадків захворювання на Covid-19. 20 з них - летальні.
Джерело: КМДА у Telegram
Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 164, у Деснянському – 134 та в Дарницькому районі – 132 випадки.
Одужали за добу 822 людини.
До лікарень столиці госпіталізували 78 пацієнтів.
Хворих на коронавірус вже приймають 23 медзаклади, де підготували 4 тисячі ліжок. Із них подачею кисню обладнані понад 3100 ліжок.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 121 082. Коронавірус подолали 46 349 мешканців столиці.
За період пандемії вірус забрав життя 2 161 киянина.
Українська правда