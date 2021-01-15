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У Києві 900 нових хворих на коронавірус за добу, 20 людей померли

П'ятниця, 15 січня 2021, 12:24
У Києві 900 нових хворих на коронавірус за добу, 20 людей померли

У столиці за минулу добу, 14 січня, зафіксовано 896 нових випадків захворювання на Covid-19. 20 з них - летальні.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 164,  у Деснянському – 134 та в  Дарницькому районі – 132 випадки.

Одужали за добу 822 людини.

До лікарень столиці госпіталізували 78 пацієнтів.

Хворих на коронавірус вже приймають 23 медзаклади, де підготували 4 тисячі ліжок. Із них подачею кисню обладнані понад 3100 ліжок.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 121 082. Коронавірус подолали 46 349 мешканців столиці.

За період пандемії вірус забрав життя 2 161 киянина.

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусжертвиCovid-2019
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