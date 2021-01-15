В Киеве 900 новых больных коронавирусом в сутки, 20 человек умерли

В столице за прошедшие сутки, 14 января, зафиксировано 896 новых случаев заболевания Covid-19. 20 из них - летальные.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 164, в Деснянском - 134 и в Дарницком районе - 132 случая.

Выздоровели за сутки 822 человека.

В больницы столицы госпитализировали 78 пациентов.

Больных коронавирусом уже принимают 23 медучреждения, где подготовили 4 000 коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3 100 коек.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 121 082. Коронавирус преодолели 46 349 жителей столицы.

За период пандемии вирус унес жизни 2 161 киевлянина.