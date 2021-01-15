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Синоптик повідомила, коли відступлять морози

П'ятниця, 15 січня 2021, 12:29
Синоптик повідомила, коли відступлять морози

Мороз в Україні протримається аж до 20 січня, а температура повітря до того часу буде опускатися щодня поступово.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "Повітряна арктична маса вже дійшла до України, вмощується в синоптичному кріслі й найближчі кілька днів розраховує в нас добре відпочити.

Десь аж до 20-го січня, до Івана".

Деталі: За словами синоптика, температура повітря буде знижуватися поступово.

Так, у ніч на суботу очікується -12-18 градусів. У ніч на неділю - 15-23 градуси морозу.

 

Діденко зазначає, що у низинах, при проясненнях можливо до -25 градусів.

У південній частині також буде морозно, вночі прогнозують -9-14, вдень -5-11 градусів.

У більшості областей України в денні години 16-17 січня передбачається -10-15 градусів, у неділю в західній частині -5-11 градусів. На дорогах – ожеледиця.

Суттєвих опадів в Україні найближчим часом не прогнозують.

 

У Києві субота та неділя очікуються дуже холодними - вночі 12-15 градусів морозу, при проясненнях до -16-18 градусів, вдень вихідними в столиці -10-13 градусів. Без істотних опадів. На дорогах та тротуарах - ожеледиця.

Синоптик додала, що на Водохреще, 19 січня, морози зміцніють ще на кілька градусів.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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