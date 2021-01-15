Синоптик сообщила, когда морозы отступят

Мороз в Украине продержится до 20 января, а температура воздуха до тех пор будет опускаться ежедневно постепенно.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Воздушная арктическая масса уже дошла до Украины, усаживается в синоптическом кресле и ближайшие несколько дней рассчитывает у нас хорошо отдохнуть.

Где-то до 20-го января, до Ивана".

Детали: По словам синоптика, температура воздуха будет снижаться постепенно.

Так, в ночь на субботу ожидается -12-18 градусов. В ночь на воскресенье -15-23 градуса мороза.

Диденко отмечает, что в низинах, при прояснениях возможно до -25 градусов.

В южной части также будет морозно, ночью прогнозируют -9-14, днем ​​-5-11 градусов.

В большинстве областей Украины в дневные часы 16-17 января предполагается -10-15 градусов, в воскресенье в западной части -5-11 градусов.

На дорогах - гололедица. Осадков в Украине в ближайшее время не прогнозируют.

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются очень холодными - ночью 12-15 градусов мороза, при прояснениях до -16-18 градусов, днем ​​в выходные в столице -10-13 градусов. Без существенных осадков. На дорогах и тротуарах - гололедица.

Синоптик добавила, что на Крещение, 19 января, морозы окрепнут еще на несколько градусов.