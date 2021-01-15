Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптик сообщила, когда морозы отступят

Пятница, 15 января 2021, 13:29

Мороз в Украине продержится до 20 января, а температура воздуха до тех пор будет опускаться ежедневно постепенно.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Воздушная арктическая масса уже дошла до Украины, усаживается в синоптическом кресле и ближайшие несколько дней рассчитывает у нас хорошо отдохнуть.

Где-то до 20-го января, до Ивана".

Детали: По словам синоптика, температура воздуха будет снижаться постепенно.

Так, в ночь на субботу ожидается -12-18 градусов. В ночь на воскресенье -15-23 градуса мороза.

Диденко отмечает, что в низинах, при прояснениях возможно до -25 градусов.

В южной части также будет морозно, ночью прогнозируют -9-14, днем ​​-5-11 градусов.

 

В большинстве областей Украины в дневные часы 16-17 января предполагается -10-15 градусов, в воскресенье в западной части -5-11 градусов.

На дорогах - гололедица. Осадков в Украине в ближайшее время не прогнозируют.

 

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются очень холодными - ночью 12-15 градусов мороза, при прояснениях до -16-18 градусов, днем ​​в выходные в столице -10-13 градусов. Без существенных осадков. На дорогах и тротуарах - гололедица.

Синоптик добавила, что на Крещение, 19 января, морозы окрепнут еще на несколько градусов.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоК ФОПавцам на Майдане присоединился новый протест: "Стоп тарифный геноцид"

обновленоРада начала телеграм-опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450

Вашингтон превращается в "крепость" ко дню инаугурации Байдена

"Лживый донос": Дубинский хочет собрать "слуг народа" из-за санкций США

Зять Медведчука возглавил крупнейшую электросетевую компанию России

Правительство передает закупку вакцин против COVID-19 Crown Agents - официально

Все новости...
погода
Из-за сильного мороза в Киеве отменили ярмарки
Спасатели предупредили украинцев об экстремальных морозах
Из-за снегопада в Киеве уже 160 ДТП
Последние новости
14:04
Шмыгаль говорит, что украинцы не расстанутся с масками до конца 2021
13:58
Год евроатлантической трансформации: Минобороны готовится к управленческому аудиту
13:56
В Германии хотят создать "тюрьму" для нарушителей карантина - СМИ
13:53
Россия выходит из Договора об открытом небе
13:50
В Раде хотят поручить Кабмину вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения
13:46
Украина ответила Боснии на ультиматум по вывезенной из оккупированного Луганска иконе
13:44
Правительство хочет оставить "старые маршрутки" в прошлом - законопроект
13:31
В Беларуси вынесли первый смертный приговор в 2021 году
13:29
картаСиноптик сообщила, когда морозы отступят
13:26
Ученые выделили 10 признаков того, что вы переболели COVID-19 и имеете иммунитет на 5 месяцев
Все новости...