Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптик сообщила, когда морозы отступят

Пятница, 15 января 2021, 12:29
Синоптик сообщила, когда морозы отступят

Мороз в Украине продержится до 20 января, а температура воздуха до тех пор будет опускаться ежедневно постепенно.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Воздушная арктическая масса уже дошла до Украины, усаживается в синоптическом кресле и ближайшие несколько дней рассчитывает у нас хорошо отдохнуть.

Где-то до 20-го января, до Ивана".

Детали: По словам синоптика, температура воздуха будет снижаться постепенно.

Так, в ночь на субботу ожидается -12-18 градусов. В ночь на воскресенье -15-23 градуса мороза.

Диденко отмечает, что в низинах, при прояснениях возможно до -25 градусов.

В южной части также будет морозно, ночью прогнозируют -9-14, днем ​​-5-11 градусов.

 

В большинстве областей Украины в дневные часы 16-17 января предполагается -10-15 градусов, в воскресенье в западной части -5-11 градусов.

На дорогах - гололедица. Осадков в Украине в ближайшее время не прогнозируют.

 

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются очень холодными - ночью 12-15 градусов мороза, при прояснениях до -16-18 градусов, днем ​​в выходные в столице -10-13 градусов. Без существенных осадков. На дорогах и тротуарах - гололедица.

Синоптик добавила, что на Крещение, 19 января, морозы окрепнут еще на несколько градусов.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: