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У Білорусі винесли перший смертний вирок у 2021 році

П'ятниця, 15 січня 2021, 12:31
У Білорусі винесли перший смертний вирок у 2021 році

Мінський обласний суд виніс вирок трьом чоловікам за звинуваченням у вбивстві пенсіонерів і спробі вбивства 85-річної жінки.

Джерело: Видання TUT.by із посиланням на правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Це вже другий вирок у цій справі, оскільки раніше Верховний суд вирок скасував і направив справу на повторний розгляд. Проте новий вирок нічим не відрізняється від попереднього.

Місцевого жителя Віктора Скрундіка засудили до смертної кари, його спільнику Віталію Мятєжу дали 22 років колонії суворого режиму, Валентину Бушніну - 18 років колонії суворого режиму.

На злочину чоловіки пішли, щоб отримати гроші на випивку.

Серія вбивств, за які засудили чоловіків, сталася в 2019 році. Тоді були вбиті 79-річний Михайло Шугалей і 94-річний Володимир Гаркавий. Також зловмисники напали на 85-річну Софію Мацеле і вимагали гроші.

Пенсіонерці вдалося врятуватися.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білоруськримінал
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