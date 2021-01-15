В Беларуси вынесли первый смертный приговор в 2021 году

Минский областной суд вынес приговор трем мужчинам по обвинению в убийстве пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины.

Источник: Издание TUT.by со ссылкой на правозащитный центр "Вясна"

Детали: Это уже второй приговор по этому делу, поскольку ранее Верховный суд приговор отменил и направил дело на повторное рассмотрение. Однако новый приговор ничем не отличается от предыдущего.

Местного жителя Виктора Скрундика приговорили к смертной казни, его сообщнику Виталию Мятежу дали 22 лет колонии строгого режима, Валентину Бушнину - 18 лет колонии строгого режима.

На преступления мужчины пошли, чтобы получить деньги на выпивку.

Серия убийств, за которые осудили мужчин, произошла в 2019 году. Тогда были убиты 79-летний Михаил Шугалей и 94-летний Владимир Гаркавый. Также злоумышленники напали на 85-летнюю Софию Мацеле и требовали деньги.

Пенсионерке удалось спастись.