У Німеччині хочуть створити "тюрму" для порушників карантину – ЗМІ

У німецькій федеральній землі Саксонія планують створити національну установу "примусового розміщення" для злісних порушників карантину і корона вірусних правил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Наразі ухвалюється рішення про розташування нової установи. Зокрема, влада розглядає будівлю центру прийому біженців у Штауффенбергаллі, побудовану у 2017 році.

Якщо рішення буде ухвалене на її користь, потрібне буде суттєве переобладнання.

Умови та вартість розміщення поки не уточнюються.

Територія нової установи буде обгороджена парканом, а спостереження в будівлі в разі реалізації ініціативи буде здійснювати поліція.

Навесні 2020 року міністр охорони здоров’я Петра Кьоппінг хотіла саджати порушників карантину в психіатричних лікарнях. Ці плани були відкинуті.

Міністерство соціальної політики підтвердило плани реконструкції: "Наразі модернізується приміщення для проживання".

Затримання загрожуватиме злісним порушникам карантину. "Процедура відбувається поетапно: попередження, штраф, судовий наказ", - зазначили в міністерстві.