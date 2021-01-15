Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині хочуть створити "тюрму" для порушників карантину – ЗМІ

П'ятниця, 15 січня 2021, 12:56

У німецькій федеральній землі Саксонія планують створити національну установу "примусового розміщення" для злісних порушників карантину і корона вірусних правил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Наразі ухвалюється рішення про розташування нової установи. Зокрема, влада розглядає будівлю центру прийому біженців у Штауффенбергаллі, побудовану у 2017 році.

Якщо рішення буде ухвалене на її користь, потрібне буде суттєве переобладнання.

Умови та вартість розміщення поки не уточнюються.

Територія нової установи буде обгороджена парканом, а спостереження в будівлі в разі реалізації ініціативи буде здійснювати поліція.

Навесні 2020 року міністр охорони здоров’я Петра Кьоппінг хотіла саджати порушників карантину в психіатричних лікарнях. Ці плани були відкинуті.

Міністерство соціальної політики підтвердило плани реконструкції: "Наразі модернізується приміщення для проживання".

Затримання загрожуватиме злісним порушникам карантину. "Процедура відбувається поетапно: попередження, штраф, судовий наказ", - зазначили в міністерстві.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинав'язницякарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Німеччина
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Мостоукладач і засоби проти дронів: новий пакет допомоги від Німеччини
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: