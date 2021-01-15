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В Германии хотят создать "тюрьму" для нарушителей карантина - СМИ

Пятница, 15 января 2021, 12:56

В немецкой федеральной земле Саксония планируют создать национальное учреждение "принудительного размещения" для злостных нарушителей карантина и коронавирусных правил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Сейчас принимается решение о размещении нового учреждения. В частности, власти рассматривают здание центра приема беженцев в Штауффенбергалле, построенное в 2017 году.

Если решение будет принято в его пользу, нужно будет существенное переоборудование.

Условия и стоимость размещения пока не уточняются.

Территория нового учреждения будет огорожена забором, а наблюдение в здании в случае реализации инициативы будет осуществлять полиция.

Весной 2020 министр здравоохранения Петра Кеппинг хотела сажать нарушителей карантина в психиатрические больницы. Эти планы были отвергнуты.

Министерство социальной политики подтвердило планы реконструкции: "Сейчас модернизируется помещения для проживания".

Задержание будет грозить злостным нарушителям карантина. "Процедура происходит поэтапно: предупреждение, штраф, судебный приказ", - отметили в министерстве.

Темы: Германиятюрьмакарантинкоронавирус
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