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Рік євроатлантичної трансформації: Міноборони готується до управлінського аудиту

П'ятниця, 15 січня 2021, 12:58
Рік євроатлантичної трансформації: Міноборони готується до управлінського аудиту
mil.gov.ua

2021-й рік у Міністерстві оборони оголошено роком євроатлантичної трансформації, заявив міністр Андрій Таран.

Джерело: Таран під час відеоконференції з групою іноземних радників стратегічного рівня, Міноборони

Деталі: Результатом трансформаційних процесів у Міністерстві оборони та Збройних Силах України має стати створення інтегрованої оборонної інституції євроатлантичного типу, а комплексний функціональний огляд системи оборонного менеджменту має сприяти переведенню Міноборони та ЗСУ на нові стандарти функціонування й управління.

На думку Тарана, досвід та компетенції стратегічних радників важливі для побудови системи оборонного менеджменту на основі найкращих практик держав-членів НАТО.

За його словами, запрошення представників Офісу президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, Ради національної безпеки й оборони до участі в цьому огляді "стане запорукою його неупередженості, ефективності та результативності". 

У свою чергу, стратегічні радники заявили про готовність забезпечити постійну консультативно-дорадчу підтримку цього процесу.

Пряма мова Тарана: "У євроатлантичному інтеграційному процесі кожної країни настає момент, коли із зовнішньополітичного питання він перетворюється на ряд конкретних і досить складних завдань політики внутрішньої.

Для реалізації внутрішніх реформ ми орієнтуємось на стандарти НАТО, оскільки вони є найкращими у військовій сфері. Тому рішенням розширеної колегії Міністерства оборони України, яка відбулась 22 грудня 2020 року, 2021-й рік оголошено роком євроатлантичної трансформації". 

"Українська правда" у Threads

Теми: МіноборониЗбройні силиарміяНАТОєвроінтеграція
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