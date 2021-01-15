Год евроатлантической трансформации: Минобороны готовится к управленческому аудиту

2021-й год в Министерстве обороны объявлен годом евроатлантической трансформации, заявил министр Андрей Таран.

Источник: Таран во время видеоконференции с группой иностранных советников стратегического уровня, Минобороны

Детали: Результатом трансформационных процессов в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины должно стать создание интегрированной оборонной институции евроатлантического типа, а комплексный функциональный обзор системы оборонного менеджмента должен способствовать переводу Минобороны и ВСУ на новые стандарты функционирования и управления.

По мнению Тарана, опыт и компетенции стратегических советников важны для построения системы оборонного менеджмента на основе лучших практик государств-членов НАТО.

По его словам, приглашение представителей Офиса президента, Кабинета министров, Верховной Рады, Совета национальной безопасности и обороны к участию в этом обзоре "станет залогом его беспристрастности, эффективности и результативности".

В свою очередь, стратегические советники заявили о готовности обеспечить постоянную консультативно-совещательный поддержку этого процесса.

Прямая речь Тарана: "В евроатлантическом интеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитического вопроса он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутренней.

Для реализации внутренних реформ мы ориентируемся на стандарты НАТО, поскольку они являются лучшими в военной сфере. Поэтому решением расширенной коллегии Министерства обороны Украины, которая состоялась 22 декабря 2020 года, 2021-й год объявлен годом евроатлантической трансформации".