На фінансування партій виділили 700 мільйонів, половина з них – "Слузі народу"
Держава спрямувала 697 млн грн на фінансування парламентських партій у 2021 році. 49,6% від цієї суми отримає "Слуга народу".
Джерело: рух "Чесно" із посиланням на аналіз держбюджету України на 2021 рік
Деталі: Згідно з аналізом руху, 345,8 млн гривень отримає "Слуга народу". Гроші партія має отримати чотирма рівними частками, раз на квартал.
Диспропорція в обсягах коштів, які має отримати кожна з парламентських партій, пов’язана із результатами парламентських виборів, від яких і залежить, яку частку фінансування партія отримуватиме впродовж каденції. Нагадаємо, "Слуга народу" на парламентських виборах отримала понад 43% голосів.
Право на фінансування мають лише партії, які подолали п’ятивідсотковий бар’єр.
Загальний розмір бюджету, передбаченого на фінансування партій, щороку змінюється і залежить від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та від розміру мінімальної заробітної плати.