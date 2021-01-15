На фінансування партій виділили 700 мільйонів, половина з них – "Слузі народу"

Держава спрямувала 697 млн грн на фінансування парламентських партій у 2021 році. 49,6% від цієї суми отримає "Слуга народу".

Джерело: рух "Чесно" із посиланням на аналіз держбюджету України на 2021 рік

Деталі: Згідно з аналізом руху, 345,8 млн гривень отримає "Слуга народу". Гроші партія має отримати чотирма рівними частками, раз на квартал.

Диспропорція в обсягах коштів, які має отримати кожна з парламентських партій, пов’язана із результатами парламентських виборів, від яких і залежить, яку частку фінансування партія отримуватиме впродовж каденції. Нагадаємо, "Слуга народу" на парламентських виборах отримала понад 43% голосів.

Право на фінансування мають лише партії, які подолали п’ятивідсотковий бар’єр.

Загальний розмір бюджету, передбаченого на фінансування партій, щороку змінюється і залежить від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та від розміру мінімальної заробітної плати.