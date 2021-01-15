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На финансирование партий выделили 700 миллионов, половина из них – "Слуге народа"

Пятница, 15 января 2021, 13:26

Государство направило 697 млн ​​грн на финансирование парламентских партий в 2021 году. 49,6% от этой суммы получит "Слуга народа".

Источник: движение "Чесно" со ссылкой на анализ госбюджета Украины на 2021

Детали: Согласно анализу движения, 345,8 млн гривен получит "Слуга народа". Деньги на счет партии поступят четырьмя равными долями, раз в квартал.

 

Диспропорция в объемах средств, которые должна получить каждая из парламентских партий, связана с результатами парламентских выборов, от которых и зависит, какую долю финансирования партия получать в течение каденции. Напомним, "Слуга народа" на парламентских выборах получила более 43% голосов.

Право на финансирование имеют только партии, преодолевшие пятипроцентный барьер.

Общий размер бюджета, предусмотренного на финансирование партий, каждый год меняется и зависит от количества избирателей, принявших участие в голосовании, и от размера минимальной заработной платы.

 

Украинская правда

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Темы: партииденьгиСлуга народа
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