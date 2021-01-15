Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На финансирование партий выделили 700 миллионов, половина из них – "Слуге народа"

Пятница, 15 января 2021, 14:26

Государство направило 697 млн ​​грн на финансирование парламентских партий в 2021 году. 49,6% от этой суммы получит "Слуга народа".

Источник: движение "Чесно" со ссылкой на анализ госбюджета Украины на 2021

Детали: Согласно анализу движения, 345,8 млн гривен получит "Слуга народа". Деньги на счет партии поступят четырьмя равными долями, раз в квартал.

 

Диспропорция в объемах средств, которые должна получить каждая из парламентских партий, связана с результатами парламентских выборов, от которых и зависит, какую долю финансирования партия получать в течение каденции. Напомним, "Слуга народа" на парламентских выборах получила более 43% голосов.

Право на финансирование имеют только партии, преодолевшие пятипроцентный барьер.

Общий размер бюджета, предусмотренного на финансирование партий, каждый год меняется и зависит от количества избирателей, принявших участие в голосовании, и от размера минимальной заработной платы.

 

Украинская правда
Темы: партииденьгиСлуга народа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина ответила на ультиматум Боснии по вывезенной из оккупированного Луганска иконе

видеоК ФОПавцам на Майдане присоединился новый протест: "Стоп тарифный геноцид"

обновленоРада начала телеграм-опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450

Вашингтон превращается в "крепость" ко дню инаугурации Байдена

"Лживый донос": Дубинский хочет собрать "слуг народа" из-за санкций США

Зять Медведчука возглавил крупнейшую электросетевую компанию России

Все новости...
партии
Свежий рейтинг партий: "слуг" от ОПЗЖ отделяет лишь 4%
Предновогодний рейтинг партий: "Слуга народа" впервые за 2 года не первая
4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы
Последние новости
15:45
"Доступные кредиты 5-7-9%": какие отрасли чаще всего пользуются программой
15:27
Украина обновила список "красных" стран
15:18
Правительство Нидерландов подало в отставку после ошибочного признания тысяч семей мошенниками
15:13
В связи с усилением карантина ожидания бизнеса ухудшились - НБУ
15:10
Олимпиаду Зеленского на Закарпатье протягивает группа Левочкина - СМИ
15:00
Защита "Схем" пошла в Верховный суд из-за Портнова
14:52
В Лондоне на фоне рекордных смертей от коронавируса открыли новый морг
14:44
Фонд гарантирования начал выплату средств вкладчикам "Місто Банка"
14:30
Pfizer временно сократит поставки вакцин в Европу – Reuters
14:27
Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составляет 13,2 миллиарда
Все новости...