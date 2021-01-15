Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцин в Європу – Reuters

Норвезький інститут громадського охорони здоров'я повідомив, що Pfizer тимчасово скоротить поставки своєї вакцини проти COVID-19 в Європу.

Джерело: Reuters

Деталі: Відзначається, що Pfizer скоротить поставки вакцини в Європу, поки не модернізує свої виробничі потужності.

Що було раніше: Норвезьке агентство лікарських засобів повідомило, що в Норвегії померли 23 людини, яких прищепили від коронавірусу.

Про яку саме вакцину йдеться не вказується, але в країні з кінця 2020 року використовують вакцину Pfizer-BioNTech.

Крім того, в 2021 році в Норвегію надійшли 4 тисячі доз вакцини від компанії Moderna.