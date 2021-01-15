Pfizer временно сократит поставки вакцин в Европу – Reuters
Пятница, 15 января 2021, 13:30
Норвежский институт общественного здравоохранения сообщил, что Pfizer временно сократит поставки своей вакцины против COVID-19 в Европу.
Источник: Reuters
Детали: Отмечается, что Pfizer сократит поставки вакцины в Европу, пока не модернизирует свои производственные мощности.
Что было раньше: Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что в Норвегии умерли 23 человека, которых привили от коронавируса.
О какой именно вакцине идет речь не указывается, но в стране с конца 2020 года используют вакцину Pfizer-BioNTech.
Кроме того, в 2021 году в Норвегию поступили 4 тысячи доз вакцины от компании Moderna.